Türk Ordusu, Irak'ın kuzeyinde bir kez daha kahramanlık destanı yazdı. 16 Mart'ta Hakurk'ta bin 610 rakımlı Kevet Tepe Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere ağır darbe vuruldu. Mehmetçik o sabah hem üssü korudu, hem de 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

TRT Haber Muhabiri Emre Yüncü ve TRT Kameramanı Mustafa Tunç da sınır ötesine geçti, o üs bölgesine gitti. Kahraman askerler, teröristleri nasıl bozguna uğrattıklarını TRT Haber'e anlattı.

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde olumsuz hava şartlarından faydalanan PKK'lı teröristler 16 Mart'ta Mehmetçik'in kontrolündeki Kevet tepeye sızma girişiminde bulundu. Önce roket atar, güdümlü füze ve havan saldırısı gerçekleştirdiler. Ardından el bombası attılar, silahla saldırdılar.

Mehmetçik, stratejik önemdeki Kevet Tepe'de 12 teröristi etkisiz hale getirdi

Irak'ın kuzeyindeki Kevet Tepe, Türkiye için stratejik öneme sahip. Teröristler düzenledikleri saldırı ile üssü ele geçirmek istedi. Teröristlerin attığı onca mühimmata rağmen Mehmetçik asla geri çekilmeyi düşünmedi. Teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Kandil'e en yakın nokta olan Kevet Tepe'yi, kahraman Türk ordusu yoğun bir şekilde mücadele ederek savundu.

Saldırıda Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel şehit oldu,12 terörist etkisiz hale getirildi.

"Eğer ben geri çekilirsem diğer arkadaşlarım şehit olur"

Saatler 06.22'yi gösteriyordu. Şafak vaktiydi. Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın mevzi aldığı noktaya 2 el bombası düştü ve 4 silah arkadaşı yaralandı. Uzman Çavuş Yaşar Çakır terörislerin üs bölgesini el geçirmeye çalışmasına karşı cansiparane bir mücadele gösterdi. Çakır'ın son sözleri ise "Eğer ben geri çekilirsem diğer arkadaşlarım şehit olur" oldu.

Tepe şehitlerin ismi ile alınacak

Kevet Tepe iki şehidin ismi ile anılacak. Artık o üssün adı Temel Çakır Tepe...

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Mustafa Tunç

Kurgu: Enes Peri