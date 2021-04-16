Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik iftarını açtı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nöbet sırasında ve birlikleriyle iftar yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.
İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.
[Milli Savunma Bakanlığı (AA)]
Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Covid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
[Milli Savunma Bakanlığı (AA)]
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