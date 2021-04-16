Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.

İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.

[Milli Savunma Bakanlığı (AA)]

Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Covid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

[Milli Savunma Bakanlığı (AA)]