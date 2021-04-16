Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle iftar yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. İçişleri Bakanı Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş da polislerle yapılan iftara katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.
Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.
Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.
Etiketler: Ramazan Ayı Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
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