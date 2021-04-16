Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 63 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Son 24 saatte 63 bin 82 yeni vaka, 2 bin 915 yeni hasta tespit edildi. 289 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 56 bin 510 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
Test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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