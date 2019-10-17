Mehmetçik bu kez de Fırat'ın doğusunda destan yazıyor. Bölge teröristlere dar edilirken, cephe gerisinde görev yapan kahramanlar gece gündüz işbaşında. Onlar arasında sağlık çalışanları da var.

Kimi zaman sınırın sıfır noktasında kimi zaman da Suriye tarafında. Diğer terörle mücadele operasyonlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sağlık personeli hayati bir rol üstleniyor. Mehmetçiğin hayatı cephe hattında onlara emanet.

Harekat kapsamında sınır boyunca aralıklarla sahra hastanesi kuruldu. Bunlardan birisi de Karkamış'ta bulunuyor. Sahra hastanesi araç ve gereçleri ile tam donanımlı.

Acil durumlarda yaralı askerler ilk sahra hastanelerine getiriliyor. Tedavisi uzun olanlar hastanelere sevk ediliyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Kaan Kutlu