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MSB: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

17 Ekim 2019 Perşembe 16:41 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 16:51

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." denildi.