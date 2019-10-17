MSB: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır17 Ekim 2019 Perşembe 16:41 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 16:51
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." denildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."
Kaynak: TRT Haber