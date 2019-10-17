Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Heyetlerarası görüşme başladı

Erdoğan'ın, Pence'i kabulünün ardından ABD ile heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Barış Pınarı Harekatı ve yaptırım konusu masadaydı

Gündemde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir Güvenli Bölge için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve ABD'nin yaptırım kararı vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ABD yönetiminin 2 numaralı ismine bir kez daha hatırlattı.

ABD heyetiyle görüşmenin ardından seyahat netlik kazanacak

Gündemdeki bir diğer konu ise, 13 Kasım'da Washington'da gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeydi.

ABD heyetiyle Beştepe'de gerçekleşen görüşmelerin ardından Erdoğan'ın Washington ziyaretinin netlik kazanması bekleniyor.

O’Brien, Kalın ve Çavuşoğlu ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve beraberindeki heyetin Ankara'daki temasları ise dünden bu yana sürüyor.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen O’Brien, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA