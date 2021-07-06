Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis'te bu hafta gündem yoğun
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meclis tatile girmeden önce yoğun mesai yapacak. Yargı alanındaki düzenlemelerin yer aldığı "4'üncü Yargı Paketi" Genel Kurul'da görüşülecek. Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik teklifi ise komisyonda görüşülecek.
Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 4'üncü Yargı Paketi Genel Kurul gündemine geliyor.
Teklifle, boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası ağırlaştırılıyor. Tutuklamalarda somut delil şartı getiriliyor.
Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade verme olanağı tanınıyor.
Teklife komisyonda son şekli verilecek
Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklif de komisyonda müzakere edilecek.
Son şekli verilecek kanun teklifi bu hafta içinde Genel Kurul gündemine getirilecek.
Düzenlemeyle, hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Sahipli kedi ve köpekler dijital kimlikle kayıt altına alınacak.
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