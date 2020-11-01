TBMM'de bu hafta gündem ekonomi olacak. Borç yapılandırması ve istihdam desteği sağlayan teklif Meclis Genel Kurulu'na geliyor.

Devlet 500 milyar liralık alacağını yapılandırmaya götürüyor. Öğrenim kredisi, vergi, trafik ve SGK prim borçları yapılandırılacak. 18 taksitle ödenecek borçlar için peşin ödemede ise faiz silinecek.

Adli para cezaları, üst kurul ve denetleyici kurul cezaları ile Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen maske ve fiziki mesafeye uyulmama gibi para cezaları kapsam dışında.

5 bakanlığın bütçesi görüşülecek

Yapılandırmadan faydalanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, daha önce yapılandırmadan faydalananlar da isterlerse kalan borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

Pakette istihdamı artırıcı teşvikler de bulunuyor. İşveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneği alanlar, ilk 3 ay içinde işe dönerlerse 3 aylık primlerini devlet karşılayacak.

Komisyonda ise bütçe maratonu sürüyor. Bu hafta 5 bakanlığın bütçesi üzerinde görüşmeler yapılacak.

Dışişleri, Milli Eğitim ve Aile bakanları, bütçe görüşmeleri için Komisyonda olacak.