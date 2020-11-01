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Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saaat 08.27'de Ege açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlenen depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesine 19,78 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 08:57
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