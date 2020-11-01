AK Parti kurucu üyelerinden biri olan Burhan Kuzu kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı.

İstanbul'da hastanede tedavisi sürdürülen Burhan Kuzu yaşam mücadelesini kaybetti.

3 dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

65 yaşında hayata veda eden Burhan Kuzu'nun İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.