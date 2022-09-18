1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi de netleşiyor. Genel Kurulda ele alınacak ilk düzenleme dezenformasyon yasası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemeye ilişkin, "Hukuki at yapıdan yoksun sosyal medyanın yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddüt ve endişelerin çok üzerindedir. En kısa sürede gereken düzelemeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Teklifin 4 Ekim Salı günü ele alınması bekleniyor. Düzenlemeyle, sosyal medyada yalan haberleri yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Torba Teklif hazırlanıyor

Ekonomiyle ilgili torba teklif de Meclis'in ilk haftasında sunulacak. AK Partili kurmaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle kapsamlı bir çalışma sürdürüyor.

Düzenleme ile 2 bin lira ve altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek. Varlık Yönetim Şirketinin takibindeki borçlar tasfiye edilecek.

Teklifte üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının ana para dışında silinmesine ilişkin düzenleme de yer alacak. Teklifin, ekimin ikinci haftasında komisyonda ele alınıp hızla genel kurulda yasalaştırılması planlanıyor.