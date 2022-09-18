Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçmaya çalışan bir terörist yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan Polis Özel Harekat Birliklerinin (PÖH) çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve kaçmaya çalışan 1 teröristi yakaladığını duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında, PÖH uyardı, 'Teslim olun!' dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı, sayı 3 daha eksildi" ifadelerine yer verdi.
PÖH uyardı:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022
"Teslim olun!" dediler.
Teslim olmayan 2️⃣ terörist
SARI TORBAYA GİRDİ
Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı
Sayı 3️⃣ daha eksildi
PÖH, Allah sizleri korusun????
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