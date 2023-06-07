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Gündem
AA 07.06.2023 00:22

Meclis yeni başkanını seçecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 28'inci dönem için yeni başkanını seçecek. Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk iki turunda 400 oy şartı aranıyor. Bu sayı bulunamazsa üçüncü turda salt çoğunluk Meclis Başkanı seçimi için yeterli olacak.

Meclis yeni başkanını seçecek

Milletvekillerinin yemini ile başlayan 28'inci dönemde şimdi sırada Meclis Başkanı'nın belirlenmesi olacak.

Başvurunun son gününde adaylar netleşti..

AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. Cihan Paçacı ise İyi Parti’nin adayı olarak seçime katılacak.

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00’te toplanacak.

Oylama gizli yapılacak...

İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekli

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak

Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor..

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