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Gündem
TRT Haber 06.06.2023 22:18

Bayram tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, "26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

Bayram tatili 9 gün oldu
[Temsili Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaKurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

 

 

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