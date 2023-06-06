Bayram tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaKurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.https://t.co/iAOLtOo0wA pic.twitter.com/pO0JC07gA0— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2023