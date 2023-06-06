İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim @ikalin1’a devrettim.



Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum.



Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz. pic.twitter.com/5kQ1VEkaiu