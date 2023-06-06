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Gündem
TRT Haber 06.06.2023 17:11

İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan devraldı.

İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

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Hakan Fidan İbrahim Kalın MİT
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