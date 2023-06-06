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Gündem
TRT Haber 06.06.2023 15:09

Bakan Fidan: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Köklü geleceğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.

Bakan Fidan: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve gelmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Hakan Fidan, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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