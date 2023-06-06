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TRT Haber 06.06.2023 13:57

Yeni Kabine Anıtkabir'de: 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz" dedi.

Yeni Kabine Anıtkabir'de: 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

Yeni Kabine Anıtkabir'de: 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kabine üyeleriyle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahçup etmesin ruhun şad olsun.

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