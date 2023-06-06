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Gündem
AA 06.06.2023 22:40

Emekli maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin de Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini söyledi.

Emekli maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını duyurdu. 

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize"

Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz" dedi. 

 

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Emekli İkramiye Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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