Emekli maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize"

Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz" dedi.