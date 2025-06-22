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Gündem
TRT Haber 22.06.2025 08:56

Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var?

Meclis gündeminde bu hafta enerji, vergi ve sağlık düzenlemeleri öne çıkıyor. Enerji arz güvenliğini artıracak düzenlemeler görüşülecek; kanun teklifi Meclis'ten geçerse üretim yapmayan maden tesisleri kapatılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenleme de Genel Kurul'a gelecek.

Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var?

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta enerji alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

Teklif; maden sahalarından, enerji üretim kapasitesinin artırılmasına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörüyor. Madencilik faaliyetlerindeki bürokratik işlemler hızlandırılacak.

Enerji teklifi Genel Kurul'da görüşülecek

AK Parti'nin hazırladığı 22 maddelik teklifle, enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yerli ve milli yatırımlara destek verilecek.

Enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Ayrıca üretim yapmayan maden tesisleri kapatılacak.

Yeni haftada Meclis komisyonları da çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunduğu, vergi adaletini güçlendirmeyi amaçlayan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifte, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, dijital denetimlerin artırılması ve idari yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi öne çıkıyor.

Sağlık alanında denetim mekanizması daha da güçlendirilecek

Sağlık alanında ise uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenleme hayata geçerse, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde denetim mekanizması güçlendirilecek. Ayrıca hasta sevklerine yönelik daha sıkı takip sistemi hayata geçirilecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
Siyasi parti genel başkanları, gündeme dair mesajlarını paylaşacak.

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