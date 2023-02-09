Milli Eğitim Bakanlığınca, iki yıl önce afet ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışmak üzere kurulan tamamı öğretmenlerden oluşan MEB AKUB, her ilde en az 25 kişiden oluşuyor. Ekip üyelerinin 10 saatlik "Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Semineri" ile 32 saatlik "Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi Kursu"nu başarıyla tamamlamaları gerekiyor.

Toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı

MEB AKUB ekipleri, AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesinde görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığında görevli ve tamamı öğretmenlerden oluşan 4 bin 136 kişilik AKUB ekibi, 10 ilde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46'sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı.

AKUB ekipleri, bir yandan enkaz başlarında arama kurtarma çalışmalarına katılırken psikolojik danışman ve rehber öğretmenler ise başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriyor.

MEB'den deprem bölgesindeki vatandaşlara konaklama hizmeti

Öte yandan Bakanlık, depremin yaşandığı 10 ildeki yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve yatılı bölge okullarında 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti veriyor.

Meslek liselerinde günlük 700 bin ekmek üretimi yapılarak depremin yaşandığı illerde dağıtılıyor. Hafta sonu itibarıyla ekmek üretim kapasitesi günlük 1 milyona çıkartılacak. Ayrıca mesleki eğitimin yiyecek içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde 800 bin sıcak yemek üretiliyor, 400 bin de kumanya dağıtılıyor.

Bakanlık, depremden etkilenen 10 ilde 60 seyyar mutfak kurdu.