Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde, depremin ilk saatlerinden itibaren AFAD ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Başta DSİ ve Orman Genel Müdürlükleri olmak üzere, makina-ekipman ve personel takviyesi planlanarak ilk andan itibaren sevk faaliyetleri gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Halihazırda çalışmalara katılan toplam personel sayısı 10 bin 551, makina-ekipman sayısı ise 3 bin 319'dur. Afet bölgelerine gitmek üzere hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 bin 294 gönüllü personelinin ise AFAD koordinasyonunda bölgeye intikali sağlanacaktır. OGM'ye ait, 1 adet C-650 Cesna uçağı, 1 adet T-70 Sikorsky helikopteri ve 4 adet Bell-429 helikopteri deprem bölgesine intikal ettirilmiştir. Ayrıca, İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmalarında, Mili Savunma Bakanlığına ait 1 adet C-130 askeri nakliye uçağı, AFAD üzerinden görevlendirilen 1 adet CL-215 (THK) ve 1 adet Beriev BE-200 tipi 3 adet yangın söndürme uçağı ile biri OGM'ye ikisi de Milli Savunma Bakanlığına ait toplam 3 adet Sikorsky helikopter görev yapmaktadır."

Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Bakanlık merkez teşkilatıyla Konya, Kayseri, Niğde, Erzurum, Nevşehir, Erzincan, Elazığ, Afyonkarahisar ve Karaman Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, diğer il müdürlükleri ekiplerinin ise bölgeden gelen talepler doğrultusunda gönderildiği ifade edildi.

"Zarar gören hayvanlar için 1000 hayvan çadırı gönderilmiştir"

Bakanlık tarafından, köylere yönelik operasyonel hizmetlere başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, afet bölgesindeki hayvan telefleri ile yıkılan ahırların sayılarının belirlenmesi için tespitler yapılmaktadır. Bölgeye, barınakları zarar gören hayvanlar için 1000 hayvan çadırı gönderilmiştir. Ayrıca hayvan yemi ihtiyacının azami oranda karşılanması için bölgeye yem nakledilmiş, yaralı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için de ESK tarafından veterinerler görevlendirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerde kullanılabilir yatak kapasitesi, depremde zarar gören vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edilmiş ve gıda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunun yanında Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlara ait seyyar mutfaklar deprem bölgesine ve çevre illere sevk edilmiştir."

Odun, et ve süt yardımları

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ayrıca afetzede vatandaşların gıda, barınma ve ısınma gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması, bölgeye ekipman desteği sağlanması için de yardımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, OGM tarafından, Kahramanmaraş-Hatay-Gaziantep-Adıyaman'da 500 ton odun dağıtımı yapıldığı vurgulanan açıklamada, AFAD koordinesinde sivil kurum ve kuruluşlarca Kahramanmaraş- Hatay-Gaziantep-Adıyaman-Malatya'da ise 7 bin ton odun dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, ESK tarafından, muhtelif gıda ürünleri ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne 1 tır, 1 kargo aracı gönderildiği, ayrıca, 67 ton et ürününün bölgeye teslim edildiği, 20 ton et ürününün de sevkiyata hazır hale getirildiği kaydedildi.

Yine 5 ton süt ürününün dağıtımının da yapıldığı ve 5 ton süt ürününün de bölgeye sevk edilmek üzere hazırlandığı duyurulan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TMO tarafından, 6 konteyner, 19 jeneratör, 1 vinç, 1 yemek karavanı, 1 karavan ile çadır ve ısıtıcı gibi muhtelif eşyalar gönderilmiştir. Ayrıca, bağış yapmak isteyen Un Sanayicileri ve Dernekleri, deprem bölgesindeki Belediye Halk Ekmek Fabrikalarına yönlendirilmiştir. TİGEM tarafından, 45 adet ranzalı yatak, deprem seti, hasta nakil aracı, itfaiye, kamyon, vinç ve kepçe gibi muhtelif iş makineleri ile su, ekmek, akaryakıt, mazot tankeri ve jeneratör gönderilmiştir. Ayrıca, battaniye ve ısıtıcı gibi muhtelif eşyalar ile muhtelif gıda ürünleri desteği sağlanmıştır. TÜRKŞEKER Malatya fabrika sahasına depremzedeler için çadırlar kurulmuştur. Yemek hizmeti sunulması amacıyla Elazığ ve Erciş Şeker Fabrikalarından da gıda malzemeleri Malatya Fabrikasına intikal etmiştir. ÇAYKUR tarafından çay servisi araçları gönderilmiş, bu illerimizde ayrıca çay stantları açılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği tarafından 1 kamyon su ve meyve suyu ile 200 koli yaşam ve gıda malzemesi gönderilmiştir."

Açıklamada, ülke genelindeki çok sayıda Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince deprem bölgesine ekmek, gıda maddesi, yorgan, battaniye, çocuk bezi, hijyenik malzeme, bebek maması ve su gibi acil ihtiyaç malzemeleri gönderildiği belirtildi.

Afet bölgesine Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından, 50 ton hayvan yemiyle birlikte 22 ton silajlık mısır gönderildiği vurgulanan açıklamada, "Hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar kapsamında, afet bölgesinde programlı aşılara devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.