Haber Giriş: Kaynak: AA
MEB'den özel çocuklara mobil uygulama: Özelim Eğitimdeyim
Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı "Özelim Eğitimdeyim" uygulaması hayata geçirildi. Özel çocukların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak mobil uygulama interaktif içerikler barındırıyor. Öğrenciler ve aileleri uygulamadan ücretsiz faydalayabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her bir çocuğun eğitimini önemsediklerini, özel çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, onların ailelerine, öğretmenlere destek için hazırladıkları "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasında çok çeşitli içerikler oluşturduklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam etiklerini belirtti.
Farklı ihtiyaçları olan özel çocuklarımıza özel bir uygulama geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz
Özel çocuklarımıza etkinlikler "Özelim, Eğitimdeyim” uygulamasında.
Ücretsiz uygulamayı indirmek için
Apple
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