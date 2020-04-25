Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her bir çocuğun eğitimini önemsediklerini, özel çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, onların ailelerine, öğretmenlere destek için hazırladıkları "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasında çok çeşitli içerikler oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam etiklerini belirtti.