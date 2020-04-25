Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce taciz ateşi açıldığı, karşılığında hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 asker şehit 3 asker yaralı

MSB’nin açıklamasında taciz şu bilgiler verildi: “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Hava destekli operasyon düzenlendi

Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

“Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı”

Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.”