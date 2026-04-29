TRT Haber 29.04.2026 15:47

MEB'den okullara "Dünya Çölyak Günü" genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla okullara gönderdiği yazıyla, kantin ve pansiyon yemekhanelerinde glutensiz ürünlerin bulundurulması ve konu hakkında farkındalık eğitimleri düzenlenmesi talimatını verdi.

MEB'den okullara "Dünya Çölyak Günü" genelgesi

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere ve okul müdürlüklerine "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" konulu resmi bir yazı gönderildi.

Yayımlanan belgede, çölyaklı öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için okul ortamlarında gerekli fiziki ve eğitimsel tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda Bakanlık, okul kantinlerinde ve pansiyon yemekhanelerinde glutensiz ürünlerin bulundurulmasını ve glutensiz besin hizmetinin sağlanmasını istedi.

"Diyete uyum okul başarısını artırıyor"

Genelgede, çölyak hastalığının genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan "gluten" proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen bir ince bağırsak hastalığı olduğu hatırlatıldı.

Hastalığın tedavisinin glutensiz diyet olduğu vurgulanan yazıda, hastalığın tanısı konulmaz veya diyete uyulmazsa çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği başta olmak üzere; anemi, vitamin yetersizlikleri, diş çürükleri, tiroit hastalıkları, kemik erimesi, diyabet ve kanser gibi birçok kronik hastalığa yakalanma riskinin artacağı uyarısında bulunuldu. Çölyak teşhisi konulan bireylerin glutensiz beslenmeye uymalarının, sağlıklı büyüme ve gelişmenin yanı sıra okul başarısının artmasında da etkili olduğu kaydedildi.

Okullarda farkındalık eğitimleri düzenlenecek

Öğrencilerin okul içi beslenme güvenliğini artırmak amacıyla, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında okullarda geniş çaplı bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Bu doğrultuda; öğrenci, öğretmen, veli, yemekhane-kantin işletmecisi ve çalışanları ile diğer okul personeline yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenecek.

Eğitim kurumları, planlanacak farkındalık etkinliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları afiş, broşür ve benzeri dokümanlara Bakanlığın "www.sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

SON HABERLER
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:17
Hürmüz çıkmazı petrolü 110 dolara taşıdı
17:13
WSJ: Trump, İran'a yönelik ablukanın uzun süre devam etmesi için hazırlık talimatı verdi
17:10
Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle SAHA'ya çıkacak
17:08
Meteoroloji'den 5 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısı
16:54
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuru dönemi başladı
