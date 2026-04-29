Gündem
AA 29.04.2026 15:39

Bakan Gürlek: Savunmaya tehdide müsamaha yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa'da bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu bir avukatın hayatını kaybetmesine ilişkin, saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vereceğini, savunma makamına yönelen hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Bakan Gürlek: Savunmaya tehdide müsamaha yok
[Fotograf: AA]

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Avukatların, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiklerine işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir."

