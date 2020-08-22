Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile mesleki eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerin, artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekleri belirtildi.

Diploma kapsamı genişletildi

Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartlarının genişletildiğinin bildirildiği açıklamada, "Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'nci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler" denildi.