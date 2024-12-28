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TRT Haber 28.12.2024 07:07

MEB, Özgür Suriye'ye eğitim desteği verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de okul inşasından eğitim müfredatının oluşturulmasına kadar pek çok alanda çalışma yürütecek. Ayrıca, açılacak meslek okullarıyla ekonomik kalkınmaya da destek sağlanacak.

MEB, Özgür Suriye'ye eğitim desteği verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlayacak. Bu kapsamda, hayırseverlerin de katkısıyla, hasarlı okullar tamir edilecek, yeni okullar inşa edilecek ve derslikler donatılacak.

Yeni eğitim öğretim müfredatı oluşturulacak

Bakanlık, Suriye'nin yeni eğitim müfredatının oluşturulması ve ders kitaplarının hazırlanması için de çalışma yürütüyor. Müfredat, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin ihtiyaçları ve Suriye halkının talepleri doğrultusunda güncellenecek. Ekonomik kalkınma ve hayat standartlarının iyileşmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve meslek okullarının açılmasına katkı sunulacak.

Psikososyal destek verilecek

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş ortamından etkilenen öğrencilerin okula dönüşte yaşayabilecekleri zorlukların giderilmesine yönelik adımlar da atılacak. Ailelere ve çocuklara psikososyal destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özgür Suriye'de, öğretmen ve okul yöneticilerine de destek verecek

Kapsamlı mesleki gelişim çalışması yapılacak.

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