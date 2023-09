'Mavi vatan'a 2 yeni açık deniz karakol gemisi

Türk donanmasının gücüne güç katacak yerli ve milli gemilerden iki tanesi TCG Akhisar ve TCG Koçhisar Mavi Vatan ile buluştu. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de Pakistan'a teslim edildi.

2 savaş gemisinin denize indirme ve bir geminin de teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Pakistanlı yetkililer de katıldı.

Gemiler ile istihbarat, gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekâtı ve deniz özel harekâtı görevleri icra edilecek.

Karakol gemileri, aynı kızakta bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin birden denize indirilmesi bakımından bir ilk. MİLGEM projesi kapsamında inşası tamamlanan 'Babur' gemisi de düzenlenen törenle Pakistan'a teslim edildi.

"Cumhuriyet tarihi ve savunma sanayii adına bir ilk"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan MİLGEM Projesi çerçevesinde İstanbul ve Karaçi tersanelerinde dört korvetle iki açık deniz karakol gemisinin eş zamanlı olarak inşasının Cumhuriyet tarihi ve savunma sanayi adına bir ilk olduğunu kaydetti.

Bu başarının haklı gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Güler, Türkiye ve Pakistan arasında kökleri tarihin derinliklerinden gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu, bu yakın dostluk ve kardeşlik anlayışının bugün de ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğine ve mükemmel ilişkilere zemin hazırladığını, ortak geleceğe yön verdiğini vurguladı.

Pakistan'la her alanda sürdürülen ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini kaydeden Güler, "Savunma sanayi alanındaki projelerimiz de işbirliğimizin önemli sac ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Üstelik artan şekilde kırılgan hale gelen bu küresel güvenlik ortamında dost ve müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli hale geldiği düşünüldüğünde savunma sanayi işbirlikleri de büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen ve kritik öneme haiz MİLGEM projeleri, bölgesinde etkin, dünyada saygın iki ülke olan Türkiye ve Pakistan için büyük bir kazançtır." ifadelerini kullandı.

Güler, Pakistan'ın deniz kuvvetlerini güçlendirmek için kendilerini tercih etmesinin ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu dile getirerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türk savunma sanayinin ulaştığı bu üstün seviyeyi ortaya koyan bu projeyle ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliği daha da güçlenmiş, projenin başarıyla tamamlanması ise yeni işbirliklerine zemin hazırlamıştır. Proje kapsamında bugün teslim edilecek Babur gemisinin Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini artırarak, Pakistan'ın savunma ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Temennimiz, dost ve kardeş ülke Pakistan'la ortaya koyduğumuz bu işbirliği ve ortak çalışma kültürünün kara ve hava platformları ile de daha da güçlendirilmesidir."

"Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat faaliyeti ve etkinliğini daha da artıracak"

Deniz Kuvvetleri için inşa edilen ilk deniz karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirmenin de gururunu yaşadıklarını aktaran Güler, "Yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat faaliyeti ve etkinliğini daha da artıracak, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir." diye konuştu.

Güler, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine büyük bir azim ve gayretle yürüdüklerini, savunma sanayinin sağladığı imkan ve kabiliyetlerin her geçen gün arttığını söyledi.

İmkan ve kabiliyetlerle Türk ordusunun, hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı adımlarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Kederde ve kıvançta her zaman Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da ve Somali'de kardeş ve dost ülkelerin haklı davalarına destek oluyor, birçok coğrafyada bölge ve dünya barışına katkı sağlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Güler, konuşmasının ardından alanda bulunan askerlerin Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.