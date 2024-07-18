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TRT Haber 18.07.2024 07:19

MASAK'tan başıboş köpek raporu: STK'lar mama üreticileriyle ilişkili

Başıboş sokak köpeği sorunu için yasa tasarısı Meclis’e sunulurken, MASAK hazırladığı raporla mama lobisinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Raporda, hayvanseverlik adı altında faaliyet yürüten STK'ların mama üreticileriyle ilişkili olduğu tespit edildi. Bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın da şirket kasalarına gittiği belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti.

Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.

Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı.

7 binden fazla kişi ve bin 500’den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor...

Bunlar, "hayvanseverlik’ adı altında kurulan bazı STK’lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvan sever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.

Bağışlar şirket kasalarına gidiyor

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan “hayvansever dernek” ve “mama kumbaraları”na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.

Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK’ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor.

En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira.

MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün ‘mama’ yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi.

MASAK hazırladığı bu rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.  

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