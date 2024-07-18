Acılı aileler kendilerini kovan milletvekillerine tepki gösterdi

Ankara'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, muhalefet partisi vekillerine tepki gösterdi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in konuşması sırasında Halil Yılmaz, bazı muhalefet parti milletvekillerinin açıklamalarına "Sabahtan beri sizi dinliyorum. Nasıl bir insansınız?" diyerek tepki gösterdi.

"Sen kimsin" diye bağıran muhalefet partisi vekillerine tepki gösteren baba Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi.

Okula giderken saldırıya uğramıştı

Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023 günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Yılmaz'ın başına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren operasyonla deri nakli yapılmıştı. Tunahan Yılmaz'ın fonksiyon geri kazanımı için fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle ilgili tedavisi sürüyor.

Kızının ayakkabılarını gösterdi

Tepki gösteren bir diğer isim de, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar’dı.

Kendisine müdahale eden muhalefet milletvekillerine, kızının olay sırasında giydiği ayakkabıları gösteren Pınar, vekillerin duyarsızlığına isyan etti.

Bir akıl tutulması yaşandığını, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Pınar, "Bu insanlar bir kez olsun beni arayıp 'başın sağ olsun' demediler, yanımızda olmadılar, sadece köpeklerin yaşamını konuştular. Köpekler sokakta kalsın ama nasıl kalırsa kalsın, hiç umurlarında değil." dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından birçok ölüm yaşandığını ifade eden Pınar, "2 sene içinde 75 ölüm yaşandı, bunların 25'i çocuk. En sonuncusu da daha dün Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisini kaybettik. Bunlar olurken hala köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyetli bir davranış değil" diye konuştu.

Köpeklerin başıboşluğu üzerinden rant sağlayan gruplar olduğunu dile getiren Pınar, köpeklerin sokaklarda zaten çok da refah içinde yaşamadıklarını söyledi. Pınar, "Hem kendilerine hem çevreye hem yaban hayatına hem sokakta bulunan diğer canlılara büyük zarar veriyorlar. Köpekleri araç olarak kullanıp sokakları terörize eden insanlar da var" dedi.