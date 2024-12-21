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Gündem
AA 21.12.2024 16:35

Marmaray bir günde 743 bin 596 yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını açıkladı.

Marmaray bir günde 743 bin 596 yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açıldığını hatırlattı.

Hattın açıldığı günden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet ettiğini aktaran Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl 196 milyon yolcuya hizmet verildi"

Vatandaşların bu hatla Sirkeci ile Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre, 60,46 metrelik dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağlıyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl itibarıyla 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaray'a olan yoğun ilgisi, bizlere büyük mutluluk ve gurur veriyor. Marmaray, 'asrın projesi' ünvanını koruyarak İstanbul'un ulaşımına nefes aldırmaya devam ediyor."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Marmaray
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