Hafif Yağmurlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.12.2024 16:16

Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da evi dönüşüme giren vatandaşlara verdikleri aylık kira desteğinin 8 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, evi dönüşüme giren vatandaşlara verdikleri aylık kira desteğinin 5 bin 500 lira olduğunu hatırlattı.

Aldıkları yeni bir kararla bu miktarı 2025 yılında geçerli olmak üzere 8 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Kurum, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Ödemesi Kentsel Dönüşüm Murat Kurum
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:59
2025'te 300 bini aşkın öğretmene uzman ve başöğretmenlik imkanı
17:12
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı Türkiye mezunu Esaad Hasan Eş-Şiybani
16:37
Marmaray bir günde 743 bin 596 yolcu taşıyarak rekor tazeledi
16:24
Alman Deutsche Welle, İsrail'in Gazze'deki soykırımını aklamak için çalışanları üzerinde baskı kurmuş
15:24
İsrail'in düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ