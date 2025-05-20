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TRT Haber 20.05.2025 13:23

Marmara'da Denizi'ni kirletenlere 1 milyar 808 milyon lira ceza kesildi

Müsilajla mücadele kapsamında hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi. 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Marmara'da Denizi'ni kirletenlere 1 milyar 808 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

4 yılda 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına ceza uygulandı

Marmara Denizi ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

Marmara'da Denizi'ni kirletenlere 1 milyar 808 milyon lira ceza kesildi

11 belediye ve işletme atık sularını arıtmadan deşarj etmiş

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62’sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.


Marmara'da Denizi'ni kirletenlere 1 milyar 808 milyon lira ceza kesildi

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim Marmara Denizi Müsilaj
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