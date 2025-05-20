TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te gençleri ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 il ve 10 ülkeden gelen gençleri Meclis'te ağırladı.

Tören Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençleri, TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin önemine değindi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi dünyada söz ve etki sahibi ülke haline getirmek için yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Milli Mücadele döneminden bazı dersler çıkarılması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, milletin yokluk içerisinde, dayanışma ruhuyla kurtuluş mücadelesi başlattığını anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, o dönemde, ülkenin manda ve himaye ile ayakta durabileceğine inanlara rağmen, "manda ve himaye"nin kabul edilemeyeceğini belirterek yola çıktığını anlatan Kurtulmuş, "Aslında dönemler değişiyor ama insanların maalesef davranışları değişmiyor. Bugün de Türkiye'de çok az sayıda da olsa bazı kesimlerin hala manda ve himayeden medet umduklarını üzülerek görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "manda ve himaye" anlayışının tamamen gayrimilli olduğunu, Türk milletinin kendi gücü ile ayakları üstünde duracağını dile getirdi.

Milli Mücadele'nin, Misakımilli sınırları içerisindeki her köşenin vatanın bir parçası olduğunu öğrettiğini kaydeden Kurtulmuş, Osmanlı bakiyesi üzerinde devam eden çok sayıda dostluğun bulunduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, coğrafyadaki halkların hepsinin iyiliği ve yükselmesi için mücadele edeceklerini, dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik ilişkilerini geliştireceklerini belirtti.

"Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz"

Türkiye'nin, uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu terörle yıllarını kaybettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Artık terörü bütünüyle geride bırakmak, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, 100 yıllık Cumhuriyet'in 50 yılının terörle geçtiğini vurgulayarak, "Ölümle, gözyaşıyla, bombalarla, silahlarla ve insanların arasında fitneyle, hesapla geçmiştir. 40 bini aşkın evladımız şehit olmuş, binlerce insan dağlarda heba edilmiş. Şimdi, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, Türküyle, Kürdüyle, farklı etnik unsurlarıyla, farklı mezhebi ve meşrebi anlayışlarıyla hep beraber, hepimiz, Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, bir ve beraber olunacağını, hep birlikte güçlü büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini kaydetti.

ABD'nin Irak'ı işgaliyle, bölge ülkelerinin ayrılık, parçalanma ve dağılma süreçlerine girdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Bu aziz milletin evlatlarının önünde de iki yol vardır. Ya biz de sarı öküz gibi sıramızın bize gelmesini bekleyecek, yani paramparça, darmadağın olacağız ya da Türkiye'nin insanları, bu aziz vatanın evlatları, Türkler, Kürtler hep beraber bir araya gelerek bir olacağız, beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi ters yüz edeceğiz. Bu yolu tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda yaptığı incelemeleri ve gençlerle gerçekleştirdikleri özgürlük yürüyüşünü hatırlattı.

"Hedeflerimizin daha net görünebilir olacağına hep beraber şahit olacağız"

Gabar Dağı'nda, eskiden terörün ve ölümün kol gezdiğini aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye önemli bir yola girmiştir. Bu yolun en kısa süre içerisinde tamamlanması, bu ülkenin evlatlarının hep beraber kardeşçe, yan yana, omuz omuza yoluna devam etmesi en büyük temennimiz, en büyük hedefimizdir. Hiç şüphesiz 'Bu iş olmasın' diyerek endişelenen, birtakım projelerin aparatı olan unsurların bu süreci zehirlemeye çalışacağını ya da birtakım provokasyonlarla sürece engel olmaya kalkacaklarını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede bütün tedbirlerimizi alarak Allah'ın izniyle artık bu memleketin hiçbir yerinde bombaların patlamadığı, insanların hayat endişesi taşımadığı, her yerde kardeşlik ve barış türkülerinin söylendiği, her yerde insanların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde hareket ettiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ümit ediyorum, en kısa zamanda bu sürecin tamamlanması ile birlikte yolumuzun daha açık, hedeflerimizin daha net görünebilir olacağına hep beraber şahit olacağız."

"Teknolojide elin oğlundan geriye kalmayacağız" ifadesini kullanan Kurtulmuş, yüksek teknolojinin, uzay endüstrisinin, yapay zekanın ve birçok farklı teknolojinin öne çıkacağı dönemde gençlerin bunların takipçisi değil öncüsü olmasını beklediklerini anlattı.

Gençlere seslenen Kurtulmuş, "Bugün TCG Anadolu'yu yapmış olan bir Türkiye, Allah'ın izniyle yarın uzay istasyonu da olan bir büyük Türkiye haline gelecek. Bu sizlerin omuzlarınızda yükselecek." dedi.

"Milli kimliğimizi asla unutmayacağız"

Kurtuluş Mücadelesi döneminde "Bağımsız Türkiye" hedefinin konulduğunu anlatan Kurtulmuş, bugün bunun yetmeyeceğini, "Tam bağımsız Türkiye" hedefine doğru ilerlenmesi gerektiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, her alanda kimseye muhtaç olmayacak Türkiye'yi inşa etmek istediklerini söyledi. Tarihten ders çıkararak yollarına devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, teknolojide en ileri noktaya gideceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini dile getirerek, şunları paylaştı:

"Milli haysiyetimizi, milli şahsiyetimizi ve milli kimliğimizi asla unutmayacağız. Bu milletin en büyük gücü burasıdır. Bu kimlik üzerinde birlik içerisinde, beraberlik içerisinde 85 milyon olarak sadece 'ittifak' demiyoruz, kardeşlik duygusuyla yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte en büyük kazanımımız gençlerin gönlüne yerleşmiş olan özgüven duygusudur. Türkiye'nin gençlerinin nezdinde 'Yapamayız' diyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Siz büyük bir öz güven duygusuna sahipsiniz. Bu öz güveninizi geliştirerek yola devam etmenizi istirham ediyoruz. Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları da sizin emrinizdedir. Sizin güçlü bir geleceğe öncülük yapmanız için bütün kamu kaynaklarını seferber etmek de ülkeyi yönetenlerin boynunun borcudur."

"Türkiye yüzyılı, gençlerin ve sporun yüzyılı olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da düzenledikleri programlarla Gençlik Haftası'nı dolu dolu yaşadıklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin 81 kentinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığını aktaran Bak, "Bu ülkenin geleceği çok parlak. Buna yürekten inanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' gençlerin ve sporun yüzyılı olacak. Bizlere düşen de bu büyük millete layık olmak ve bu millet için çalışmaktır." diye konuştu.

Geleceğin gençlerine güvendiğini belirten Bak, "Gençlerimizin milli teknoloji hamlesine olan yatkınlığına inanıyoruz. Teknofestlerde yaşanan tabloyu, milli teknolojilerin gelişmesi, savunma sanayisinin gelişmesi ve Türk mühendislerinin başarıları… Hepsi sizlerin başarısı. O yüzden bu ülke için çok çalışacağız. Büyük Türkiye için hep beraber çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bak, daveti için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

"Vazifemizi en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyoruz"

Gençler adına konuşan Ankara Üniversitesi öğrencisi Senem Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür eden Akın, Türk milletinin 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadeleyle dünyaya mesaj verdiğini vurguladı.

Akın, 19 Mayıs 1919'da tarihin en görkemli direniş destanının başladığını anımsattı.

Milletin ortaya koyduğu fedakarlıklara layık olmanın en büyük gayeleri arasında yer aldığının altını çizen Akın, "Gazi Meclisimiz, bu ülkenin genç nesillerinin mutlu ve refah içinde geleceğe erişmesi için büyük fedakarlıklar yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu vatanın bir ferdi olarak birinci vazifemizin istikbalimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunun bilincindeyiz. Türk gençleri olarak bu vazifemizi en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Törende, gençler tarafından TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Türk bayrağı ve 81 ilden getirilen vatan toprağı takdim edildi. Kurtulmuş, Türk bayrağını teslim aldıktan sonra öpüp alnına koydu.

Törenin ardından Kurtulmuş, gençlerle Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.