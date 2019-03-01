CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş önce Ankara’da yaşayan Kastamonulularla, sonra Beypazarı Karaşar Saray Köyü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Projelerini anlatan Yavaş, hayvancılığı destekleyeceklerini belirterek, “Kızılırmak suyu boşa çıkıyor. Onun da Gölbaşı ile Bala arasında 1000 kilometrekarelik alanın sulu tarıma geçmesi için uğraşacağız.” dedi.

Herkesin siyasi kimliğine saygı duyacağını belirten Yavaş, “İnsanları ayırmazsanız, insanları kalkıp da ötekileştirmezseniz kendi başınıza gidersiniz. İnsanları karşınıza alıp onların siyasi görüşlerine hürmet etmezseniz, herkesin kendiniz gibi düşünmesini isterseniz yürüyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber