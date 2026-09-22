Manisa'da okula silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı

Manisa Valiliği, saat 07.59'da liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2 ağır yaralımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıda 2 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de olay yerine intikal ettiğini söyledi.

RTÜK'ten saldırıya ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması, olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması, kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milli Eğitim Bakanlığı: 3 müfettiş görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili 3 müfettişin görevlendirildiğini, öğrenci, öğretmen, velilerin psikososyal destek için faaliyetlere başladığını ve eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür.

Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhâl Manisa iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül 2026) ara verilmiştir.

Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."