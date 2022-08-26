Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malazgirt'te cuma namazı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası’nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü vesilesiyle bölgede bulunuyor.
Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı beraberindeki heyet de eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası'na cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesini irat etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt'te cuma hutbesini irad ediyor. https://t.co/OWZnVElvzk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2022
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