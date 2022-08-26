Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü vesilesiyle bölgede bulunuyor.

Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı beraberindeki heyet de eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası'na cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesini irat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt'te cuma hutbesini irad ediyor. https://t.co/OWZnVElvzk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2022

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