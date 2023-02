Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te yerin yaklaşık 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 25 bina yıkıldı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı deprem anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan bölgede bulunan TRT Haber ekibi de, bir röportaj sırasında depreme yakalandı. O anlar TRT Haber ekibi tarafından an be an kaydedildi.