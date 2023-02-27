Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'daki deprem anı kamerada
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6'lık depremde bazı binaların yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te yerin yaklaşık 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 25 bina yıkıldı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı deprem anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Öte yandan bölgede bulunan TRT Haber ekibi de, bir röportaj sırasında depreme yakalandı. O anlar TRT Haber ekibi tarafından an be an kaydedildi.
Son Haberler
- 15:12
- 15:08
- 15:07
- 14:58
- 15:12
Sıradaki Haber
ABD'den Türkiye'ye destek mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz