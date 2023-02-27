AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugün olan deprem, büyük depremlerin artçısı"

Bölgede gerçekten çok olağan dışı bir deprem aktivitesi ile karşı karşıyayız. 3 haftada 2 tanesi 7,7 ve 7,6 olmak üzere diğerleri 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 ayrı deprem ve bunların dışında 5 ile 6 arasındaki büyüklükte şu ana kadar 45 tane artçı sarsıntı var. Bu gerçekten çok olağan dışı bir durum ve bununla baş etmek gerçekten ciddi bir şekilde güç gerektiriyor.

[Grafik: TRT Haber]

Bugün meydana gelen deprem de bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı olarak değerlendiriyoruz.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Bölgede olağan dışı depremler ile karşı karşıyayız. Bugün meydana gelen deprem de artçı bir sarsıntıdır.https://t.co/VzK0JD5oOg pic.twitter.com/OENGZqOWrR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023

"Bugünkü depremde 1 vatandaşımız yaşamını yitirdi"

Bugünkü deprem Yeşilyurt merkezli bir deprem ve derinliği 6,9 kilometre civarında. Kaynaklanan fay bizim daha önce Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem. Bu deprem sonucunda da bugün ne yazıkki 1 vatandaşımızı yitirdik.

"Yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz deprem son 3 haftada meydana geldi"

Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı 3-4 arası 1963, 4-5 arası büyüklükteki deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu. Bu ne anlama geliyor. Bizim bundan 3-4 ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer. Bu artçı sarsıntıların dağılımına baktığımızda neredeyse her 3 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükte sarsıntılar olacaktır. Bu kadar büyük bir aktivitenin içinde bunların olması son derece olağandır. Buna vatandaşlarımızın hazırlıklı olması ve panik yapmadan yaşaması en sağlıklı bir yol ama şu bir gerçek depremin 22. günündeyiz. Sürekli artçı sarsıntılar yaşanıyor. Vatandaşlarımızın şu dönemi soğukkanlı bir şekilde geçirmesi en büyük temennimiz.

"Heyelan, çökme gibi tehlikeler konusunda ekipler sahada"

Artçı sarsıntılardan sonra bölgede bir takım kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde ve bazı büyük yerleşim yerlerimnde kaya düşme tehlikesi de olabiliyor. AFAD da çok geniş bir ekiple sahada. Bizim de ikincil büyük tehlike olarak gördüğümüz heyelan, çökmeler gibi afetlerin tespiti konusunda ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. AFAD'ın ve tüm diğer resmi kurumların yayınlayacağı bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılacak bilgileri takip etmelerini önemle rica ediyorum.