Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya Yeşilyurt'ta saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını söyleyen Özer, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık" dedi.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını kaydeden Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız" ifadelerini kullandı.