Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer: Malatya'da 22 bina yıkıldı, 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya Yeşilyurt'ta saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını söyleyen Özer, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık" dedi.
İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını kaydeden Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Deprem Mahmut Özer Malatya Son Dakika
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