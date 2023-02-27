Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

5,6'lık deprem hasarlı binalarda yıkıma neden oldu. Kentte 29 bina yıkılırken AFAD Başkanı Sezer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini açıkladı.



[Malatya’da deprem] AFAD Başkanı Yunus Sezer: Yıkılan bina sayımız 29. Bir vatandaşımızı kaybettik, 110 yaralı vatandaşımız var.https://t.co/GDgO2px93E pic.twitter.com/G54EjxzayF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023



"Hasarlı binalardan uzak durun"



AFAD Başkanı Yunus Sezer, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı:



Şubat ayından itibaren Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunların bir çoğu 5 ve üzeri şeklinde. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu artçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Özellikle eşya tahliyesi yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemleri ile bu binalara girmesinler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 5,6'lık deprem sonrası "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baba ve kızı sağ kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla, ilk etapta 2 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı. Kurtarılan iki kişinin Şeyhbayram madallesinde enkaz altında kalan baba ve kızı olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan sarsıntının ardından bölgeye arama kurtarma, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta enkaz altında kalanların olduğu değerlendirilen binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor.



Arama kurtarma çalışmaları 2 binada devam ediyor.

"Her üç dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da bölgede çok olağandışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıya olunduğunu dikkati çekti.

Tatar, ikisi 7,7 ve 7,6, diğerleri 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6 arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı olduğunu belirtti.

Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin de büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendirildiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Kaynaklanan fay daha önce Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem ve bu deprem sonucunda da bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik.

10 bin 282 artçı sarsıntı

Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık altı ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece üç haftada kaydedildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir rakam ve 3-4 arası büyüklükte, yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı 1963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu.

Bu ne anlama geliyor? Bizim bundan üç dört ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer sadece şu ana kadar 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Toplam 10 bin 282 artçı sarsıntıdan bahsettim. Bunların dağılımına baktığımızda neredeyse her üç dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir."