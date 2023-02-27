Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
[Temsili Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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