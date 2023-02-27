Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi geçti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) alınan hasar ihbar başvuru sayısı bugün itibarıyla 290 bin 558'e ulaştığını ve 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Alo DASK 125, e-Devlet ve dask.gov.tr kanallarından alınan hasar ihbar başvuru sayısı bugün itibarıyla 290 bin 558'e ulaştı.
İşlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı ise 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL oldu.
Konutlarında hasar olan sigortalıların başvuruları için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.
Etiketler: E-Devlet
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