Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yer yer moloz yığınlarının bulunduğu kentte, Devlet Su İşlerine (DSİ) bağlı yaklaşık 2 bin çalışan, 761 iş makinesiyle yıkılan binaların enkazını kaldırırken, diğer yandan da esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini açıyor.

"Vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Kadir Paşa Bulvarı'nda fırın işleten İbrahim Kahveci, babasını depremde kaybettiğini, cenaze töreninin ardından iş yerini açıp vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Kahveci, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Herkes gibi bizim de kayıplarımız var. Maraş'ımıza faydamız dokunsun diye fırınımızı açtık. Vatandaşlar da bize dua etti." dedi.

Kentin en işlek yerlerinden biri olan Trabzon Bulvarı'nda yöresel gıda ürünleri satan bir iş yerinde çalışan Ali Körmen ise depremin ardından temizlik yapıp iş yerini açtıklarını ifade etti.

Körmen, "Herkese geçmiş olsun. Burada tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz, onların hizmetindeyiz." diye konuştu.

Mevlana Mahallesi'nde tüp bayisi olarak hizmet veren Şahin Akpınar da vatandaşların mağdur olmaması için iş yerini açtıklarını belirtti.

Akpınar, "Mahallemizde çok sayıda bina ve iş yeri hasar gördü. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bizim de akrabalarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 22 yıldır burada esnafım. Vatandaşlar zor durumda kalmasın, mağdur olmasın diye depremin ardından iş yerimizi açtık. Hem hayır kazandık hem ticaretimizi yaptık." sözlerini sarf etti.

"Esnaf dükkanını açacak ki hayat normale dönecek"

Ahmet Uncu Caddesi'ndeki iş yerinde lastik tamirciliği yapan Hasan Tunç ise çok büyük bir deprem yaşandığını dile getirerek, bir daha böyle bir afetin yaşanmaması dileğinde bulundu.

Tunç, "Burada vatandaşlara hizmet veriyoruz. Esnaf dükkanını açacak ki hayat normale dönecek. Kimse içine kapanmayacak." ifadesini kullandı.

Motosikletinin lastiğini tamir ettiren Yakup Eser de kentte birçok yeri gezdiğini, ancak iş yerlerinin kapalı olduğunu anlatarak, Hasan Tunç'un iş yerinin açık olduğunu görünce aracının lastiklerini tamir ettirme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Malatya

Malatyalı esnaf, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden iş yerlerinin hasar tespitini yaptırıp onay aldıktan sonra hizmet vermeye başladı.

Kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde pastane işleten Öztürk Can, ilk depremin ardından iş yerini açtığını, ikinci depreme ise çalışırken yakalandığını söyledi.

İkinci depremin ardından kentte büyük hasar meydana geldiğini anımsatan Can, "Normalde bir büyük depremin ardından kolay kolay ikinci deprem olmaz diye ben de gelip dükkanımı açtım. 'Bismillah.' dedik başladık. Daha sonra tekrar bir deprem oldu. Bütün personel dışarı çıkıp güvenli bir yere geçtik. İkinci depremde biraz korku vardı, iş yerini hemen açamadık." dedi.

Can, iş yerinin bulunduğu binanın kontrollerini yaptırdıktan sonra az hasarlı olması nedeniyle pastanesini açtığını aktardı.

Pastaneyi açtıktan sonra, insanların kendisine teşekkür ettiğini belirten Can, "Vali Yardımcımız bana sordu, 'Ne yaptınız binada veya iş yerinde bir şey var mı, sıkıntı var mı?' dedi ve sonra 'Git dükkanını aç. Bir ışık yansın, insanlar hayatın devam ettiğini anlasın.' dedi. Biz de alışmışız çalışmaya. Otur otur nereye kadar? Vali beyin dediği kelime kelime aynen çıktı. Bir müşteri bana 'Bize bir umut oldun.' dedi burada. İnsanlar çok güzel şeyler söylemeye başladı. Bu bize daha çok moral verdi. Günde belki yüzlerce insan aynı şeyleri söylemeye başladı." şeklinde konuştu.

Can, personelini çalışmaları için zorlamadığını, gönüllü olanların işe gelmesini söylediğini aktardı.

Devletin bütün imkanlarıyla Malatya için seferber olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Can, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri yanımızdalar. Tabii ki onlar üstüne düşeni yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Bizler de deprem sonrası imalathanede yaptırdığımız tatlılardan arama kurtarma ekiplerine de ikram ettik. Onlar da çok sevindi." ifadelerini kullandı.

"Hayat devam ediyor ve bir yerden başlamak lazım"

Kentte giyim üzerine toptan ve perakende iş yeri bulunan İbrahim Alçık, az hasarlı olan veya hasarı bulunmayan iş yerlerinin açılmasının insanlara moral verdiğini aktardı.

Alçık, depremin ardından gerekli bina kontrollerini yaptırdıktan sonra iş yerini faaliyete geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremin altıncı gününde dükkanı açtık. İnsanların bizim dükkandan alması gereken zaruri ihtiyaçları vardı. Onları karşılamak için gerekli testleri yaptırdık ve açtık. Vefat edenler oldu birinci derece yakınlarımızda yok. Malatya'da perakende ve toptan iş yaptığımız şubelerimiz dahil hepsini açtık. Tepkiler çok iyi, insanların ürün alabileceği yerler açılıyor. Hayat devam ediyor ve bir yerden başlamak lazım. Araçlarla buradan geçerken görenler oluyor. İhtiyaçlarını almak için güvenli bir bölgeye otomobillerini çekip geliyorlar ve alışverişlerini güvenli bir şekilde yapıyorlar."

İş yerinde sıkıntısı olmayanların açmasını istediklerini vurgulayan Alçık, "Açtıkları zaman bizler de mutlu oluyoruz. Yavaş yavaş normalleşmeye geçmemiz lazım ve biz depremzede olduğumuz için depremzedelere maliyetine satış yapıyoruz." dedi.

"Yavaş yavaş normale dönüyoruz"

Kentte hizmet veren bir kafeteryadan çayını alan Kazım Can ise Malatya'da devletin yaraları sardığını belirterek, "Herkes çalışmak zorunda, hayat devam ediyor. Çok şükür devletimiz, polisimiz, askerimiz yanımızda. Razıyız hepsinden. Ellerinden geleni yapıyor. Her ülke bu zorluğun altından kalkamaz, başaramaz. Esnafımız da üstüne düşeni yaptı ve depremlerin ardından iş yerlerini açtı." şeklinde konuştu.

Bir giyim mağazasından ihtiyaçlarını karşılayan Zelal Atabay da depremde evinin hasar gördüğünü ifade ederek, yavaş yavaş normale dönüldüğünü söyledi.