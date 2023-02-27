Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

Terörle ilgili endişelerimizin iki aday ülke (İsveç, Finlandiya) tarafından karşılaması gerektiğini söylüyoruz. Diğer müttefiklerimizin de katkıları ile Madrid'de üçlü bir mutabakat muhtırası imzaladık. Finlandiya ve İsveç ile beraber. O günden bu yana özellikle bu üçlü muhtıranın uygulanması konusunda maalesef İsveç tarafından tatmin edici adımlar gelmedi.

"İsveç'te bu faliyetlerin hepsi aynen devam ediyor"

Anayasa ve bazı kanunlarda özellikle terörle mücadele kanunlarında dğişiklik de yaptılar. Bu değişikliğin amacı mutabakat muhtırasında açıkça yer aldığı gibi terörizmin finansı, terör örgütüne insan devşirme ve terör propagandası gibi hukuka aykırı eylemlerin durdurulmasını amaçlıyor. Fakat bugün İsveç'te bu faliyetlerin hepsi aynen devam ediyor.

Biz bunu sadece kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez hakaret, yakma eylemine bağlamıyoruz. O her zaman söylüyorum bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Hangi dine, hangi kutsal kitaba yönelik olursa olsun bu eylemler kabul edilemez. Uluslararası toplum olarak bunlarla birlikte mücadele etmemiz lazım.

NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecini ayırabiliriz. Finlandiya'nın üyeliğine İsveç'e göre daha olumlu baktığmızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti. Sorunlu olanla az sorunlu olanı ayırıyoruz. Bu iki ülkeye yönelik ikili ilişkilerimizde bunun dışında başka problem de yok. Fakat bu ciddi bir problemdir. Aslında NATO için bir problemdir. İsveç özellikle bu yükümlülüklerini yerine getirmeden üye olması mümkün değil, bizim onay vermemiz mümkün değil.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri'nin Türkiye ziyareti

Çok sayıda Dışişleri Bakanı dostumuz geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanımızı ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları da oldu. Bugün öğle civarında Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Adana'ya gelecek. Mısır'da ilk günden itibaren Türkiye'ye destek gönderen bir ülke. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlk gemi daha önce gelmişti insani yardım getiren gemi. İkinci gemi de bugün Mersin'e ulaşıyor.