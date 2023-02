2020'de Karabağ Savaşı'nda tıbbi destek vermek için görev yaptı.

Elvin İsazade, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü hekim olarak çalıştı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Elvin İsazade, Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendiğinde koşa koşa geldiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Ben Azerbaycanlıyım orada doğdum büyüdüm, uzmanlık eğitimine Türkiye'ye geldim ama Türkiye benim ikinci evim değil Azerbaycan gibi bir evim. Hiçbir ayrım yapmadan sevince seviniyoruz kederlenince kederleniyoruz. Azerbaycan Türkiye ayrımı yapmadan yardım edebileceğim her konuya koşa koşa severek gittim."

Şifa dağıtmak için çalıştı

Azerbaycan asıllı Elvin İsazade yaraları sarmak için Adıyaman'a gitti. Bir hafta gece gündüz şifa dağıtmak için mücadele etti.

İsazade yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastalar hastane personeli depremden sonra hastaneyi terk etmişti doğal olarak. Hastane personellerinden de kayıplar olduğunu öğrendik, yakınlarının kayıplarının olduğunu öğrendik. Her hastayı her bölümden her branştan kabul ediyordum odaları falan hazırladık tam teşekküllü müdahale yapacak hale getirdik."

"O kadar stres ve gerginliğin arasında dünyaya gelen bebekler çok iyi moral oldu"

Can kayıplarına kahrolurken dünyaya gelen bebekler onun için de umut oldu.

"Doğum uzmanı arkadaşım depremden etkilenmiş bir kadına doğum yaptırdı, doğumdan sonra beni aradı. Anne ve çocuğun takibini yaptık. Çocuğun ebeveynleri ismimi çocuklarına vermek için sorduğunda 'tabii ki olur' dedim. O kadar stres ve gerginliğin arasında bu bize çok iyi bir moral oldu."