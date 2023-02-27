Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başlıyor.

Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak

Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu da kurulacak.

5 siyasi partinin konuyla ilgili önergelerinin birleştirilerek Genel Kurul'da ele alınacak.

Komisyon bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgi alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanacak.

Meclis Genel Kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin genel görüşme yapılması da bekleniyor.

Başarır ve Türkkan'ın dosyaları Karma Komisyon'da

Meclis'te fezleke süreci de işleyecek.

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak.

İki vekil komisyonda sözlü savunmada bulunabilecek.

Siyasi partiler grup toplantıları yapacak

Bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Liderler kürsüden gündemi değerlendirecek.