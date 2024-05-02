Hong Kong son 140 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı

Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında ortalama sıcaklık 26,4 santigrat derece ölçüldü.

Bu, meteorolojik kayıtların tutulduğu son 140 yılda "en sıcak nisan ayı" olarak kayıtlara geçti.

Sub-tropikal iklim kuşağında yer alan Hong Kong'da, bu yıl kış ve bahar aylarında sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kentte 27 Nisan'da günlük ortalama sıcaklık 28,8 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Hong Kong'da 1990-2020 yıllarında nisan aylarındaki ortalama sıcaklık 21,1 ila 25,6 santigrat derecelerde ölçülmüştü.