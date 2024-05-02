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Türkiye
DHA 02.05.2024 14:41

Antalya'da safari araçları çarpıştı: 16 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist 16 kişi yaralandı. Araçlardakilerin kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

Antalya'da safari araçları çarpıştı: 16 yaralı

Alanya'da faaliyet gösteren bir firmaya ait Özcan Akkaya'nın kullandığı üstü açık safari aracıyla aynı firmaya ait Ferhat Arslan'ın kullandığı safari aracı çarpıştı.

Araçlardan biri yolun sağ tarafında bulunan beton direğe çarparak yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada her iki araçtaki 16 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Luley Bulorky'nin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcılık tarafından kazayla inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki safari aracındakilerin, kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi

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